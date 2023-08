TCE-AM encerra Programa de Preparação para Aposentadoria de 2023

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), via Departamento de Gestão de Pessoas (Degesp), realizou, na manhã desta quarta-feira (23), o encerramento do Programa de Preparação para Aposentadoria (PPA) Eterno Aprendiz de 2023.

Com o tema “Eterno Aprendiz e um Agente de mudanças nas relações interpessoais”, o evento contou com a palestra do neurocientista do comportamento e desempenho e especialista em coaching evolutivo, Geraldo Magela.

O palestrante apresentou aos participantes atividades que podem possibilitar estímulos mentais e físicos, a importância de continuar buscando por conhecimento e novas conexões pessoais, além de explicar sobre a relevância de discutir estratégias para o desenvolvimento de relações entre pessoas.

Esse evento marca o término da edição de 2023 do PPA que promoveu neste ano diversos cursos, palestras e oficinas de promoção à saúde e bem-estar para futuros servidores aposentados.

Entre as ações de destaque realizadas pelo Programa estão o “I Fórum de Programas de Preparação para Aposentadoria nas Instituições Públicas” e o “Cuca Fresca – Saúde Física, Mental, Emocional e Espiritual”.

Sobre o PPA

Realizado juntamente com parceiros institucionais da esfera pública, como também instituições do Sistema S, sendo eles o Sebrae-AM, Sesi-AM e Sesc-AM, o PPA segue as políticas de gestão de pessoas instituídas pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) com o intuito de promover a política de bem-estar, acessibilidade e clima organizacional.

A iniciativa visa garantir que os servidores tenham todas as informações necessárias e o apoio adequado para tomarem decisões conscientes e bem embasadas em relação à aposentadoria, sendo de extrema importância preparar os funcionários para essa nova fase de suas vidas, considerando os aspectos financeiros, emocionais e de planejamento.

Com informações do TCE-AM