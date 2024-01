Prazo para inscrição do concurso público do MPAM termina na próxima terça-feira (16)

Inscrição para o concurso público do Ministério Público do Amazonas (MPAM), definido para março deste ano, se encerra na próxima terça-feira (16/01), às 23h59 (horário de Brasília).

As inscrições devem ser feitas, exclusivamente via Internet, por meio do site da banca organizadora, Fundação Carlos Chagas, pelo endereço http://www.concursosfcc.com.br. Os interessados têm até quarta-feira (17/01) efetuar o pagamento do boleto bancário.

O concurso oferece vagas nos níveis médio e superior, com cotas para pessoas negras e com deficiência. O edital fornece detalhes sobre cargos, especialidades, requisitos, vagas, inscrição, remuneração, atribuições, conteúdo das provas e cronograma.