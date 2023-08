MPDFT denuncia agente da PCDF que matou jovem durante o cumprimento de mandado

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) denunciou, por homicídio qualificado, um agente da Polícia Civil do DF (PCDF) lotado na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) que matou um jovem durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, oriundo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas (VEMSE). A denúncia foi recebida pela Justiça na última quinta-feira, 29 de julho.

De acordo com as investigações, em 15 de fevereiro deste ano, em endereço próximo ao fórum do Núcleo Bandeirante, o agente da PCDF, ao cumprir mandado de busca e apreensão contra a vítima, efetuou três disparos de arma de fogo em direção ao jovem, para evitar a sua fuga.

A denúncia foi fruto de trabalho conjunto da 1ª Promotoria de Justiça Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, do Núcleo de Investigação e Controle Externo da Atividade Policial (Ncap) e do Núcleo do Tribunal do Júri e de Defesa da Vida, que instauraram procedimento interno de investigação e para acompanhar e complementar as diligências do inquérito policial.

Processo: 0701183-57.2023.8.07.0011

Com informações do MPDFT