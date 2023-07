MPAM abre temporada de propostas para leilão de veículos inutilizáveis pelo Órgão

O Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio da Comissão Permanente de Licitação, anuncia a realização de um Leilão Público de veículos automotores inutilizáveis pelo Ministério Público do Amazonas. Os veículos poderão ser examinados de 24/7/2023 a 4/8/2023, durante os dias úteis, entre 8h e 14h, na Avenida Coronel Teixeira, 7995, sede do MPAM, mediante agendamento na Seção de Transporte do órgão ministerial.

O Procurador-Geral de Justiça (PGJ), Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, destacou que o leilão é uma medida eficiente para a destinação adequada desses veículos, além de possibilitar a recuperação de recursos para o órgão.

“A realização do leilão público de veículos automotores inutilizáveis reafirma o compromisso do Ministério Público do Amazonas com a responsabilidade na gestão dos recursos públicos e a busca por alternativas eficientes para a destinação adequada desses bens”, declarou o PGJ.

As propostas serão aceitas de 24/7 a 4/8/23, com abertura dos lances marcada para o dia 7/8/23. Os veículos serão vendidos ao maior lance, no estado e condição em que se encontram, e serão entregues com licenciamento válido para 2023.

Podem participar do leilão indivíduos maiores de idade e empresas legalmente registradas no Cadastro de Pessoa Física e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda.

O Edital do Leilão pode ser obtido pelo endereço [https://www.mpam.mp.br/servicos/licitacoes/licitacoes-emandamento/50-licitacoes/leilao-administrativo-emandamento/16195-la-n-6-001-2023-cpl-mp-pgj](https://www.mpam.mp.br/servicos/licitacoes/licitacoes-emandamento/50-licitacoes/leilao-administrativo-emandamento/16195-la-n-6-001-2023-cpl-mp-pgj “smartCard-inline”).