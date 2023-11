MPAC obtém condenação de homem que matou companheira na frente dos filhos

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria Criminal de Tarauacá, obteve perante o Tribunal do Júri a condenação, em mais de 19 anos, do réu acusado de matar a companheira com um tiro de espingarda, na zona rural do município.

O crime ocorreu em fevereiro de 2017, desencadeado por uma discussão entre o condenado e a vítima, ocorrida após a dona de casa retornar de uma viagem à capital.

Segundo a denúncia apresentada pelo MPAC, o homem tirou a vida de sua companheira com um tiro no peito, ação que ocorreu diante dos nove filhos do casal, sendo que um deles estava nos braços da vítima.

Após o cometimento do crime, o acusado evadiu-se do local, permanecendo foragido até que sua prisão preventiva foi efetivada. No julgamento, ocorrido nesta quinta-feira, 23, o Tribunal emitiu a sentença, reconhecendo o crime como feminicídio e impondo a pena de 19 anos e dois meses de prisão.

