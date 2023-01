Justiça do Rio nega pedido de liberdade para o delegado Maurício Demétrio

O delegado Maurício Demétrio, preso em junho de 2021 sob a acusação de chefiar esquema de cobrança de propina de lojistas da Rua Teresa, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, teve pedido de revogação da prisão preventiva negado pelo juiz da 1ª Vara Criminal Especializada do TJ do Rio, Bruno Monteiro Rulière. A defesa alegava excesso de prazo, mas o magistrado entendeu que não surgiu um fato novo capaz de afastar a necessidade da custódia cautelar do réu.

“A que se registrar que, no caso, os fatos com relevância penal atribuídos ao réu se deram, em tese, num contexto de condutas gravíssimas de embaraço a investigações e eventuais ataques a eventuais desafetos, incluindo agentes públicos que atuaram nas investigações. Com efeito, tal situação narrada acima ganha absoluta pertinência para análise de eventual periculosidade do estado de liberdade do agente. Portanto, em sede de cognição sumária, revela-se atual e contemporâneo o risco à ordem pública causado pelo estado de liberdade do imputado”, registrou o magistrado.

Processo Nº 0310895-07.2021.8.19.0001

Com informações do TJ-RJ