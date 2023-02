Em prisão domiciliar, João de Deus foi condenado ontem (3), a mais 48 anos e 6 meses de prisão.

O médium responde pela prática de crimes sexuais contra cinco pessoas em 2015 e 2016. Além disso, deve indenizar as vítimas em R$60 mil reais. A decisão é do Juiz Marcos Boechat Lopes Filho, da comarca de Abadiânia, do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO).

João de Deus já havia sido condenado em outros processos por violação sexual mediante fraude, estupro de vulnerável e posse ilegal de arma de fogo.