Filho de juiz aposentado é morto a tiros na fronteira com o Paraguai

O filho do juiz aposentado Mário Eduardo Fernandes Abelha, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJ-MS), foi morto a tiros no último domingo (16/7), em Ponta Porã, cidade que fica na fronteira com o Paraguai. De acordo com a polícia, Gilberto Emmanuel Fernandes Abelha, de 41 anos, foi vítima de uma emboscada.

A polícia apura a possibilidade de crime passional, mas não descarta outras linhas de investigação. Gilberto estava com a namorada no momento do crime. Ela não ficou ferida.

O ataque aconteceu em frente a uma padaria. Dois criminosos dispararam cerca de 30 tiros em direção a Gilberto, que morava em Pedro Juan Caballero, no lado paraguaio da fronteira. A vítima estava armada com uma pistola e também chegou a atirar, mas não atingiu ninguém. Os criminosos conseguiram fugir.

De acordo com o portal UOL, o secretário de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, Antonio Carlos Videira, afirmou que, embora o assassinato tenha ocorrido em região de frequentes conflitos entre narcotraficantes, as investigações preliminares apontam para crime passional.

A polícia vai usar as imagens de câmeras de segurança na tentativa de identificar os criminosos. As testemunhas que presenciaram o ataque já foram ouvidas. Em novembro de 2022, Gilberto foi acusado de atirar contra o apartamento de sua ex-companheira, Keila Ortiz Leal, de 25 anos, em Ciudad del Este, também no Paraguai. Os tiros quebraram os vidros. A mulher estava no apartamento, mas não foi atingida.

Com informações do Conjur