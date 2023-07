Correição Ordinária em Varas do Trabalho da 11ª Região tem calendário atualizado

A Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT11) anunciou importantes atualizações no calendário anual de correições ordinárias, afetando as Varas do Trabalho de Manaus, Lábrea e Humaitá. As mudanças foram divulgadas por meio do Ato TRT 11ª Região n.º 03/2023/SCR e têm como objetivo adequar as inspeções judiciais às disponibilidades de orçamento, bem como aos meios de transporte aéreo, fluvial e terrestre, levando em consideração também a realização de eventos locais e nacionais, como a reunião dos Presidentes e Corregedores.

A correição ordinária da 8ª Vara do Trabalho de Manaus, originalmente programada para ocorrer nos dias 20 e 21 de julho de 2023, foi adiada para os dias 3 e 4 de agosto de 2023. Tal alteração visa garantir a eficiência do processo de inspeção, permitindo uma abordagem minuciosa e precisa.

As correições nas Varas do Trabalho de Lábrea e Humaitá também foram impactadas pelas mudanças. Anteriormente previstas para ocorrer de 14 a 18 de agosto de 2023, agora serão realizadas entre os dias 25 e 29 de setembro de 2023. Essa reprogramação possibilitará que a Corregedoria Regional disponha dos recursos necessários para conduzir as correições de maneira adequada e com excelência.

Além disso, a 12ª Vara do Trabalho de Manaus teve sua correição ordinária alterada de 25 e 26 de setembro de 2023 para 17 e 18 de agosto de 2023. Essa mudança foi promovida para evitar sobreposição de atividades e possibilitar uma maior dedicação por parte da equipe de inspeção, garantindo assim uma análise aprofundada dos procedimentos e processos da unidade.

A Corregedoria Regional reforça que as correições ordinárias são procedimentos essenciais para o aprimoramento contínuo do sistema judiciário trabalhista. A inspeção minuciosa nas varas permite identificar eventuais necessidades de aperfeiçoamento, bem como reforçar boas práticas, visando sempre à excelência na prestação jurisdicional.

Todos os magistrados, servidores e partes envolvidas são convidados a acompanhar as atualizações e detalhes adicionais sobre as correições ordinárias no Portal da Corregedoria Regional do TRT11. O engajamento de todos é fundamental para o aprimoramento constante da justiça do trabalho em toda a região da 11ª Região.

A Corregedoria Regional do TRT11 reafirma seu compromisso com a transparência e a eficiência na condução das correições e na busca por uma justiça trabalhista cada vez mais ágil, imparcial e efetiva em benefício da sociedade.

Unidade

Judiciária – Administrativa Início Término Status Dias 14ª Vara do Trabalho de Manaus 09/03/23 10/03/23 Realizada 2 11ª Vara do Trabalho de Manaus 16/03/23 17/03/23 Realizada 2 7ª Vara do Trabalho de Manaus 13/04/23 14/04/23 Realizada 2 13ª Vara do Trabalho de Manaus 19/04/23 20/04/23 Realizada 2 10ª Vara do Trabalho de Manaus 02/05/23 03/05/23 Realizada 2 Vara do Trabalho Presidente Figueiredo 04/05/23 05/05/23 Realizada 2 5ª Vara do Trabalho de Manaus 08/05/23 09/05/23 Realizada 2 17ª Vara do Trabalho de Manaus 11/05/23 12/05/23 Realizada 2 Vara do Trabalho Coari 24/05/23 25/05/23 Realizada 2 Vara do Trabalho Itacoatiara 06/06/23 07/06/23 Realizada 2 3ª Vara do Trabalho de Manaus 15/06/23 16/06/23 Realizada 2 6ª Vara do Trabalho de Manaus 22/06/23 23/06/23 Realizada 2 4ª Vara do Trabalho de Manaus 26/06/23 27/06/23 Realizada 2 2ª Vara do Trabalho de Manaus 29/06/23 30/06/23 Realizada 5 Fórum Trabalhista de Boa Vista 03/07/2023 07/07/2023 Realizada 5 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista 03/07/23 07/07/23 Realizada 5 2ª Vara do Trabalho de Boa Vista 03/07/23 07/07/23 Realizada 5 3ª Vara do Trabalho de Boa Vista 03/07/23 07/07/23 Realizada 5 Vara do Trabalho de Eirunepé 04/07/23 08/07/23 Realizada 4 Fórum Trabalhista de Manaus 11/07/23 14/07/23 5 16ª Vara do Trabalho de Manaus 17/07/23 18/07/23 2 8ª Vara do Trabalho de Manaus 20/07/23 21/07/23 2 Vara do Trabalho Manacapuru 27/07/23 28/07/23 2 9ª Vara do Trabalho de Manaus 07/08/23 08/08/23 2 Vara do Trabalho Lábrea 14/08/23 18/08/23 5 Vara do Trabalho Humaitá 14/08/23 18/08/23 5 15ª Vara do Trabalho de Manaus 28/08/23 29/08/23 2 12ª Vara do Trabalho de Manaus 25/09/23 26/09/23 2 18ª Vara do Trabalho de Manaus 02/10/23 03/10/23 2 19ª Vara do Trabalho de Manaus 05/10/23 06/10/23 2 Vara do Trabalho Tefé 10/10/23 11/10/23 2 Vara do Trabalho Tabatinga 06/11/23 07/11/23 2 Vara do Trabalho Parintins 09/11/23 10/11/23 2 1ª Vara do Trabalho de Manaus 13/11/23 14/11/23 2

Com informações do TRT-11