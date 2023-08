Condenados os irmãos que roubaram celular, agrediram o dono e jogaram o aparelho em um córrego

Dois irmãos foram condenados pelo envolvimento no roubo de um celular em Fraiburgo. Eles cumprirão penas de reclusão por subtraírem o aparelho e agredirem o proprietário com socos e chutes, conforme narra a denúncia oferecida pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), nos termos do artigo 157 do Código Penal Brasileiro.

O caso aconteceu em 17 de março de 2017. Naquela tarde, um homem estava sentado em frente a um mercado, manuseando o celular comprado há dez dias, quando foi surpreendido, primeiro por Marcos, depois por Elisandro Alves. Ele teve o aparelho tomado a força e ainda foi agredido pelos réus. Momentos depois, os fatos foram relatados a Policiais Militares, e a guarnição efetuou as prisões em flagrante, conduzindo os dois irmãos para a Delegacia. No depoimento, Marcos contou que jogou o celular roubado em um córrego. O aparelho jamais foi encontrado. Ambos foram denunciados pela 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Fraiburgo na época dos fatos e acabam de ser condenados pela Justiça. “Subtrair coisa alheia é crime, e o papel do Ministério Público é denunciar os autores para buscar uma reparação. Nesse caso, os réus ainda agrediram a vítima para assegurar a posse do celular”, explica a Promotora de Justiça Andréia Tonin. Condenações Elisandro Alves foi condenado a sete anos, oito meses e quatro dias de reclusão e ao pagamento de 19 dias-multa. A pena será cumprida em regime inicial fechado, pois ele já possuía antecedentes criminais. Marcos Alves foi condenado a cinco anos e quatro dias de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa. Ele era réu primário e cumprirá a pena em regime inicial semiaberto, passando as noites no presídio. Sentença judicial “O crime de roubo resta comprovado, visto que, embora tenham descartado o aparelho celular antes de serem pegos em sua posse, os autores retiraram o bem da vítima e em seguida bateram nela. Este fato é incontroverso e confessado por Marcos na delegacia. O réu Elizandro conta que estava no local e auxiliou seu irmão, corroborando que houveram agressões, fato também incontroverso diante da prisão em flagrante realizada pelos policiais”, diz a sentença. Saiba Mais O artigo 157 do Código Penal Brasileiro diz que “subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”, é crime.