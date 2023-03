Bolsonaro faz primeiro discurso no Brasil e diz que Lula ficará pouco tempo no poder

Em seu primeiro compromisso, após chegar ao Brasil com retorno dos Estados Unidos, Bolsonaro encontrou correligionários, entre eles o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e mandou logo um recado a Lula, afirmando que Luiz Inácio Lula da Silva está por pouco tempo no poder.

Bolsonaro desembarcou na manhã de hoje, em Brasília, após uma temporada de 89 dias nos Estados Unidos da América. Inicialmente, o ex-presidente foi recepcionado por um esquema de segurança especial preparada pelo Distrito Federal, com a participação da Polícia Federal.

Ainda acerca do atual presidente, Bolsonaro disse que a legislatura no Congresso Nacional está melhor que a anterior e que não será permitido a Lula fazer ‘o que bem entender com o destino da nação’. O retorno de Bolsonaro ocorre em meio a várias polêmicas envolvendo o presidente, inclusive, a última delas à despeito de presentes que recebeu da Arábia Saudita. Esses fatos no entanto não têm servido para diminuir a ‘simpatia’ dos que o apoiam.