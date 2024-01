TJ-PR concede liminar para pai visitar a filha acolhida por abrigo

O juízo da 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná concedeu liminar para garantir o direito de visita de um pai cuja filha se encontra em uma casa de abrigo na cidade de Toledo, na região oeste do estado.

A decisão foi provocada por agravo de instrumento contra decisão que negou pedido de visita pelos genitor da criança. No recurso, o pai sustentou que só tomou conhecimento por terceiros de que a filha teria sido acolhida em um abrigo.

Também argumentou que não tem nenhuma relação com o episódio que provocou o encaminhamento da criança para casa de abrigo, que teria ocorrido por conta de agressão da mãe e de seu atual companheiro. Ele pediu permissão para exercer seu direito de visita e, posteriormente, obter a guarda provisória da menor de idade.

Ao analisar o caso, o desembargador Luís César de Paula Espíndola afirmou que estavam presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência — probabilidade do direito e perigo de dano.