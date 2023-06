“Se cada dor de barriga na Câmara parar no STF, vamos suspender todas as leis” diz Gilmar a Fux

A retomada do julgamento nesta quinta, 22, no STF sobre o Juiz das Garantias, com a relatoria de Luiz Fux, que defendeu a necessidade de se considerar o impacto da implantação do sistema no Judiciário foi motivo de um bate boca com o decano do Supremo Tribunal Federal, o Ministro Gilmar Mendes. Fux quer mais tempo para que os Tribunais de Justiça implantem as providências dispostas na lei. O decano quer ver logo vigente o que denomina de garantias constitucionais.

No momento em que Fux fundamentou que o sistema judicial brasileiro necessita de atenção do legislador e que os problemas estão distantes de solução com o juiz das garantias, sobreveio a irritação de Mendes. Para Gilmar Mendes já houve muito demora entre a sanção da lei, a suspensão de sua vigência por ato monocrático de Fux, com uma espera que tramita lentamente, com o retardo de três anos.

Indignado com o pronunciamento de Fux, Gilmar tomou mais uma vez a palavra entre o bate boca instaurado no STF. O Ministro lembrou que a Lei da Ficha Limpa foi feita por bêbados, mas, ainda assim, foi julgada constitucional pelo STF.

E disse Gilmar: “Se qualquer um que ficar com um ruído, dor de barriga na Câmara, achar que tem que parar no STF, nós vamos suspender todas as leis”. Fux disse admirar a sinceridade de Gilmar entre outros desencontros. Gilmar não dispensou a fala e retrucou: De mim Vossa Excelência pode esperar sinceridade, no que o Relator retrucou que olhava no olho, e não temia. O julgamento não terminou.