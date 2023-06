Nomeação de aprovados para a Procuradoria do Estado é lançada no Diário Oficial

Foi publicada na edição do último dia 19 de junho, no Diário Oficial do Estado (DOE), a nomeação dos aprovados no 10º concurso público para Procurador do Estado do Amazonas de 3ª Classe e no 1º concurso público para o quadro de pessoal permanente da Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM).



Os concursos ocorreram em 2022, ano em que a PGE-AM festejou seu cinquentenário de existência. Além do inédito certame para provimento de cargos da atividade meio, o órgão voltou a fazer a seleção para Procuradores do Estado do Amazonas, cujo último concurso havia ocorrido em 2016.



“O provimento desses cargos vai permitir uma melhor atuação da advocacia pública estadual. O ingresso de servidores para apoio aos procuradores bem como a criação de área para desenvolvimento de sistemas vão possibilitar uma atuação em demandas de massa com maior eficiência e menor gasto público. Receber novos colegas sempre enseja reciclagem institucional e mudanças salutares na forma de trabalhar”, destacou o procurador-geral do Estado, Giordano Bruno Costa da Cruz.



O cargo de Procurador do Estado tem suas atribuições definidas na Lei nº 1.639, de 30 de dezembro de 1983 (Lei Orgânica da PGE), e pelas Constituições Federal e Estadual. Este 10º concurso contou com três etapas, incluindo uma inédita prova oral com os candidatos.



Considerando que o Edital nº 03/2022 destinou-se ao provimento de cinco vagas para o cargo de Procurador do Estado de 3ª Classe e a demonstração da existência de cargos vagos, foram nomeados dez procuradores, sendo dois nas vagas para Pessoas com Deficiência (PcDs).



Já para o quadro de pessoal permanente foram nomeados 28 candidatos aprovados nas vagas de Analista Procuratorial (com lotação em Manaus e Brasília, Técnico em Gestão Procuratorial com Especialidade em Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Contabilidade, Avaliação Imobiliária, Controle Interno, Administração e Informática).



“O trâmite dos dois concursos ocorreram da melhor maneira possível. Temos certeza que os novos servidores virão para acrescentar aos quadros da PGE”, destaca o Procurador do Estado e secretário da Comissão de Concursos da PGE-AM, Renan Taketomi de Magalhães.