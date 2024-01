Operadores elogiam indicação de Lewandowski para o Ministério da Justiça

A trajetória e o legado do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski foram elogiadas por operadores do Direito nesta quinta-feira (11/1), diante das notícias de que ele será indicado por Lula para o Ministério da Justiça, no lugar de Flávio Dino, que assume vaga no Supremo.

“Excelente escolha a do ministro Lewandowski pelo seu notável saber jurídico e humanístico! Ganha o Brasil, a cidadania e o estado democrático de direito! Iluminada indicação! Nossas homenagens!”, comemorou o ministro Humberto Martins, do STJ. “Desejo ao ministro Lewandowski muitas bençãos em sua missão como ministro da justiça! Sempre juntos! Deus no comando!”

“A trajetória do ministro Ricardo Lewandowski tem sido marcada por grandes méritos e sempre deixou um legado virtuoso por onde passou, a exemplo do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Tribunal Superior Eleitoral ou da cátedra de Teoria Geral do Estado, na Faculdade de Direito da USP. Não será diferente com o Ministério da Justiça.”, diz o professor Heleno Torres, colega de Lewandowski na USP.

“O Brasil sabe que pode confiar nas suas qualidades de jurista, cuja independência e retidão de valores o fizeram um dos mais memoráveis ministros que pontificaram no Supremo Tribunal Federal. Sabemos, a pasta é árdua pelas amplas competências, mas seu vasto conhecimento e experiência darão conta de todas as demandas e incumbências com plena serenidade.”

Com informações do Conjur