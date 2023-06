MPAM derruba esquema de fraude em licitação e lavagem de dinheiro em hospital de Manaus

Na manhã de segunda-feira, 26/06, o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), através do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/AM) e da 77a Promotoria de Justiça Especializada na Proteção ao Patrimônio Público, deflagrou a Operação Jogada Ensaiada. A ação teve como objetivo o cumprimento de quatro mandados de prisão e seis mandados de busca e apreensão. A Justiça determinou, ainda, o bloqueio de bens dos envolvidos até o limite de R$ 2 milhões, além do afastamento dos agentes públicos envolvidos das funções que exerciam no hospital.

A Operação Jogada Ensaiada é o desdobramento de uma investigação, de aproximadamente um ano, conduzida pelo GAECO/AM e pela 77ª Promotoria de Justiça Especializada na Proteção do Patrimônio Público que visou desarticular um esquema criminoso que envolve fraude em licitação, corrupção e lavagem de dinheiro, com a participação de agentes públicos e empresários.

As investigações revelaram que uma empresa foi favorecida no fornecimento de serviços de agentes de portaria para o Hospital Pronto Socorro 28 de Agosto em Manaus. Além disso, foi constatado um sobrepreço na contratação, resultando em um prejuízo estimado em 2 milhões de reais aos cofres públicos.

O esquema também envolvia o repasse de valores para os gestores da unidade hospitalar, que recebiam a propina por meio de uma empresa de gestão esportiva.

“Com a análise dos materiais apreendidos, esperamos individualizar a conduta de cada um dos envolvidos e submeter o caso para apreciação do Judiciário, a fim de que possam responder pelos seus atos praticados e que o erário seja ressarcido”, declarou o Promotor de Justiça José Augusto Palheta Taveira Júnior, membro do Gaeco responsável pela investigação Jogada Ensaiada.

Com informações da Assessoria de Comunicação do MPAM