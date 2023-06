TCE-AM publica resultado dos recursos interpostos das provas de residência jurídica e contábil

Nesta terça-feira (27), o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) via Escola de Contas Públicas do Amazonas (ECP-AM) publicou no Diário Oficial Eletrônico (DOE) o resultado dos recursos interpostos por candidatos referentes ao resultado preliminar das provas objetivas do processo seletivo para residência jurídica e contábil da Corte de Contas divulgado no dia 20 de junho. Confira aqui

Conforme o cronograma do certame, os candidatos puderam ingressar com recursos ao resultado preliminar das provas nos dias 21 e 22 de junho.

A divulgação do resultado preliminar das provas discursivas está previsto para o dia 26 de julho. Já a publicação do resultado final acontecerá no dia 3 de agosto. Os candidatos podem acompanhar todos os resultados através do DOE do TCE-AM e redes sociais da Corte.

Sobre a residência jurídica e contábil

Instituído em 2022, o Programa de Residência Jurídica e Contábil do Tribunal de Contas amazonense tem o objetivo de contribuir para o preparo prático e acadêmico de graduados das áreas de Direito e Ciências Contábeis.

Com 1.361 candidatos inscritos no processo seletivo para a residência, as provas aconteceram no dia 4 de junho com a presença de 889 candidatos na aplicação do certame. Contando com provas objetivas e discursivas, o processo seletivo possui 30 vagas, sendo 20 para a área de direito e dez para contabilidade.

Com a duração mínima de 24 meses, a remuneração dos residentes será de R$ 3 mil mensais, podendo ser renovada por mais 12 meses.

Com informações da Assessoria de Comunicação do TCE-AM