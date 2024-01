MP-RJ pede apuração sobre omissões de informações de árbitro da venda da Eldorado

O Ministério Público pediu nesta terça-feira (23/1) que a 11ª Vara Criminal do Rio de Janeiro determine novo interrogatório do advogado Anderson Schreiber para a polícia verificar se há um padrão de conduta dele “a configurar o cometimento reiterado de ações ou omissões penalmente relevantes” no exercício da atividade de árbitro.

Mattos ordenou ao promotor do caso “sopesar todos os elementos de prova e verificar, no contexto, se há um padrão de conduta do noticiado em sede arbitral, a configurar o cometimento de ação ou omissão penalmente relevante”.

Dessa maneira, o promotor Alexandre Themístocles pediu que a 11ª Vara Criminal do Rio determine que a Delegacia de Defraudações faça, em até 90 dias, “nova oitiva de Anderson Schreiber e minuciosa averiguação de sua vida pregressa (artigo 6º, incisos V e IX, do CPP), devendo a autoridade policial, com discrição e prudência, escrutinar sua atuação profissional, avaliando sua conduta na totalidade, levando em consideração todas as ocorrências registradas contra ele (ROWeb, Folha de Antecedentes Criminais, OAB, Receita Federal, Portal da Segurança, INFOSEG, etc…), nos últimos 20 anos, em especial as que envolvam a Petrobras, de modo a verificar se há um padrão de conduta do noticiado a configurar o cometimento reiterado de ações ou omissões penalmente relevantes”.

Além disso, o promotor requereu nova oitiva de Eduardo Matoso e Aurélio Valporto, mencionados nas reportagens sobre as irregularidades de Schreiber, e análise da documentação apresentada pela J&F.

Processo 0030615-96.2022.8.19.0001

Com informações do Conjur