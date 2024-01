Mantida condenação para acusado de receptação e adulteração de veículo

Ainda conforme a decisão, cumpre salientar que a autoria do delito não se comprova apenas quando o agente é encontrado no ato de adulteração, se confirmando, também, quando apreendido com o automóvel ilegalmente modificado, especialmente na hipótese em que a defesa não se desincumbiu do ônus probatório, como no caso concreto, subsistindo elementos aptos a indicar que o recorrente procedeu com a adulteração com vistas a encobrir sua origem ilícita.

Com informações do TJ-RN