Júri condena réu que cometeu homicídio por suspeita de infidelidade conjugal em SC

Um homem denunciado por homicídio qualificado foi condenado em sessão do Tribunal do Júri da comarca de Curitibanos a cumprir pena de 16 anos de reclusão em regime fechado. O Conselho de Sentença reconheceu sua responsabilidade pela morte de um homem por suspeitar que a vítima mantinha um relacionamento amoroso com sua então companheira. O crime ocorreu em 2022.

De acordo com a denúncia, a vítima foi morta a facadas na presença da própria filha, que tinha 11 anos de idade na época do fato. O réu foi até a casa do desafeto por volta das 22h30, armado com uma faca, e desferiu diversos golpes na região do pescoço, tórax e braços da vítima. Foi a menina quem encontrou o corpo do pai.

À polícia, o réu confessou ter cometido o crime, mas alegou ter agido em legítima defesa. Ele é reincidente específico em crime contra a vida e está preso desde a data do homicídio. O juízo local negou o direito dele recorrer em liberdade. O processo tramita em segredo de justiça.

Com informações do TJ-SC