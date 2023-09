Homem é condenado a mais de 34 anos de reclusão por feminicídio em MG

Acolhendo as teses acusatórias do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) em sua totalidade, e em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, a Justiça condenou um homem a 34 anos, três meses e 18 dias de reclusão, pelo feminicídio de sua companheira. O julgamento, que ocorreu no dia 10 de agosto, em Almenara, no Vale do Jequitinhonha, contou com a atuação do promotor de Justiça Flávio Barreto Feres.

O crime foi cometido em janeiro deste ano, em Divisópolis. De acordo com a denúncia, o réu e a vítima eram casados há cerca de 15 anos e tinham três filhos. Diante do reiterado comportamento violento do marido, a mulher pediu o divórcio. No entanto, antes que a separação se consumasse, o homem matou a mulher com seis golpes de faca, na frente da filha de nove anos.

O réu foi condenado por homicídio qualificado – cometido por meio cruel, de forma que dificultou a defesa da vítima, por motivo fútil e envolvendo violência doméstica e familiar. Ele irá cumprir a pena em regime inicial fechado e não poderá recorrer da sentença em liberdade.

Com informações do MPMG