Estelionato motivado para bancar festa de casamento faz com que golpista vire ré em ação penal

A Justiça de Taguatinga, no Distrito Federal, acolheu uma denúncia por prática de estelionato movida pelo Ministério Público contra Susy Aguiar, de 38 anos de idade. A vítima foi uma idosa de 66 anos. Tudo se iniciou quando a acusada, ao se aproximar da vítima, amiga de sua mãe, prometeu que sanaria um débito de um imóvel da idosa, consistente numa dívida de R$ 190 mil. Para por fim à dívida, a idosa acreditou que deveria efetuar repasses financeiros à mais nova amiga, que totalizaram mais de R$ 50 mil, e que, na verdade, foram usados para custear a festa de casamento da golpista.

Como apurou a fase investigatória que deu suporte à denúncia, a dívida do imóvel da idosa soma mais de R$ 190 mil e o golpe se iniciou quando Susy fez a promessa de que resolveria a situação com a ajuda de um advogado especialista em direito imobiliário. Um advogado, de fato, chegou a entrar em contato com a idosa e lhe pediu dados pessoais.

Ludibriada pela ‘estelionatária’ a vítima fez um empréstimo bancário no valor de R$ 30 mil, que foram transferidos para a conta de uma empresa do ramo de festas. Outros valores também foram progressivamente repassados. Desconfiada, a vítima procurou uma advogada que conseguiu descobrir que o dinheiro da idosa era transferido para fornecedores de festas de casamento.

Susy acabou sendo presa em flagrante delito, com audiência de custódia ocorrida no último dia 17, sendo colocada em liberdade provisória. Ao final se revelou que, embora seja casada no civil, a golpista pretendia fazer uma festa de casamento, com cerca de 250 convidados. Na delegacia o marido disse que também foi vítima de alguns golpes perpetrados pela esposa.