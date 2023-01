Dino reage e diz que tentativa de tomada de poder na marra não vai prevalecer

‘A tentativa de impor a vontade pela força não vai prevalecer’. A frase é Flávio Dino, o Ministro da Justiça do Governo Luiz Inácio Lula da Silva. Ministro afirma que o reforço providenciado de forças de segurança pública irão conter os extremistas bolsonaristas que pretendem a derrubada de Lula e ascensão de Bolsonaro, por meio de intervenção das Forças Armadas. Lula não se encontra em Brasília.

“A absurda tentativa de impor a vontade pela força não vaio prevalecer. O governo do Distrito Federal afirma que haverá reforços. E as forças de que dispomos estão agindo. Estou na sede do Ministério da Justiça’, disse Dino após a confusão em post no Twitter.