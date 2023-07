Carlos Bolsonaro reclama sobre silêncio de Sérgio Moro sobre decisão do TSE

Quem também não gostou do silêncio de Sérgio Moro, até então, sobre a decisão do TSE acerca da inelegibilidade de Bolsonaro, e expressou pelas redes sociais seu incontentamento foi Carlos Bolsonaro, vereador pelo Rio de Janeiro. As críticas foram emitidas por meio do Twitter.

As mensagens foram publicadas neste sábado, dia 01.07. Nas páginas do senador no Twitter e no Instagram, não há mensagens relativas à decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Moro, como se sabe, foi ministro da Justiça logo no início do mandato do ex-presidente da República. O Vereador cobrou o porque do silêncio.