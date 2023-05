AmazonPrev deve respeitar prazo para retificar aposentadoria, confirma Corte de Justiça

A Administração Pública dispõe de um prazo de 5 anos, contados da data do ato administrativo para anular uma decisão por ela mesmo tomada. Caso a administração pública não tenha retificado o ato considerado ilegal dentro do prazo, não poderá mais revê-los. No exercício de atos processuais e das fórmulas previstas para os debates jurídicos, há ritos e prazos que também merecem ser observados, lecionou a decisão do TJAM, em embargos julgado em desfavor da AmazonPrev.

E se o ato administrativo foi editado em flagrante inconstitucionalidade? Deve a Administração obediência ao prazo de 5 anos? O tema foi debatido em recurso judicial da AmazonPrev. Ocorre que o Instituto falhou no meio para discutir seu propósito e perdeu o prazo.

Sabendo que essa ilegalidade deve ser desfeita dentro de um tempo determinado, não há outro caminho para a administração que não seja o de cumprir o prazo, caso decorra o período projetado, há o efeito de que não seja mais permitido ao administrador o desfazimento do ato.

É prazo decadencial (ultrapassado) e que impede de rediscutir a matéria, por expressa vontade do legislador. Mas, e a tese de que o ato administrativo foi editado nos contornos que envolvem flagrante inconstitucionalidade? O debate foi suscitado no Tribunal do Amazonas, pela Procuradoria do Estado e teve como relator, o desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos.

Se o ato é flagrantemente inconstitucional, a administração pode anulá-los a qualquer tempo, mesmo tendo decorridos os 5 anos, em princípio, limitativos. A tese foi levantada pela Procuradoria Geral do Estado, por meio de embargos contra a decisão do TJAM, que anulou um ato da AmazonPrev que retificou depois de mais de 5 anos a aposentadoria de uma servidora, e cuja consequência foi a percepção de uma menor remuneração.

A AmazonPrev, no ato de correção da aposentadoria, reviu seu próprio ato concessor da aposentação. Em Mandado de Segurança impetrado pela servidora, o instituto foi obrigado a cumprir a decisão, reavendo o direito da funcionária em seu ‘status’ anterior.

Constatou-se que a aposentadoria concedida foi retificada pelo AmazonPrev depois de mais de 9 anos do início do Procedimento Administrativo e da própria concessão de aposentadoria pela entidade de origem e ainda, depois de mais de 8 anos do julgamento do ato de aposentação pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Ou seja, o AmazonPrev, quando retificou o ato, o fez em afronta ao prazo decadencial de 5 anos.

Inconformado, o órgão previdenciário, após vários recursos, e por meio da PGE/AM, opôs embargos ao acórdão no qual levou à discussão o fato de que a aposentadoria, dentro dos padrões em que fora oficializada, foi flagrantemente inconstitucional, e que por esse motivo, findou sendo configurada pela nulidade absoluta, motivo pelo qual o ato poderia ser revisto a qualquer tempo.

O julgado, no entanto, entendeu que houve inovação recursal, não admitindo que a circunstância pudesse ser elevada à condição de omissão, negando qualquer efeito autorizador de embargos, como pretendido no recurso.

No julgamento se ponderou que, “com efeito, as supostas omissões dizem respeito, na verdade, a questões novas, que não foram aventadas em qualquer manifestação”. Não houve, em nenhum momento anterior, e dentro dos prazos previstos, irresignação específica acerca da matéria. Nova pretensão à respeito de debate solucionado não é admissível, editou o acórdão .

Processo: 0001138-14,2023.8.04.0000

Leia a decisão: