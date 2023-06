Zanin é confirmado pelo Senado como novo Ministro do Supremo Tribunal Federal

Indicado pelo presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, a data de 21 de junho de 2023 consagra a vitória do atual mandatário do Executivo Federal com a escolha de seu ex-Advogado para ocupar no STF a vaga deixada por Ricardo Lewandowski, que se aposentou. Por 58 votos a 18, prosperou a indicação de Cristiano Zanin , de 47 anos para integrar o STF. Zanin, pelo critério idade, ficará até o ano de 2050 na cadeira de Ministro da Suprema Corte.

Após a sabatina, Zanin ainda se submeteu a outra exposição e com 21 votos a 5, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado ratificou a escolha de Lula. Cuida-se de um processo marcado por celeridade na tramitação entre a indicação do Presidente e a confirmação pelo Senado Federal, com duração de apenas 20 dias depois do processo de deflagração da escolha, dentre outros nomes cotados, pelo Presidente da República.

Zanin declarou que apenas se curvará à Constituição Federal, confirmando o que já havia firmado quando de sua presença entre os Senadores, encontrando com alguns, um clima de hostilidade, como Sérgio Moro. Zanin é natural de Piracicaba, de São Paulo, sendo graduado em direito pela PUC-SP e foi o grande responsável, como advogado, pela anulação da ação penal movida por Dallagnol, julgada por Moro e declarada nula no STF.