TCE-AM bate recorde no desempenho e conquista 2º lugar geral em Olimpíadas dos TCs

Conquistando 50 medalhas e 1530 pontos na classificação geral, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) bateu o recorde de desempenho nas Olimpíadas dos Tribunais de Contas (OTC 2023), realizada na última semana, em Cuiabá-MT.

A delegação amazonense ficou no 2º lugar geral, perdendo apenas para o TC de Mato Grosso, que sediou a edição deste ano e que tinha 200 atletas. Os 100 atletas do TCE-AM conquistaram 17 medalhas de ouro, 15 de prata, e 18 de bronze.

“Fico feliz com o excelente desempenho dos nossos atletas. Todos demonstraram esforços em conciliar os treinos com as atividades funcionais no Tribunal, que não diminuíram nesse período, e são verdadeiramente vencedores. Espero que continuem nesse ritmo, para termos desempenhos ainda melhores nas próximas edições”, destacou o presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro, que incentivou a participação ativa dos servidores.

Primeiro lugar

Nas modalidades coletivas, o TCE-AM foi campeão nos basquetes masculino e feminino; futsal menino; beach tennis masculino livre e sênior, e beach tennis misto sênior.

Já nas individuais, os servidores-atletas da Corte de Contas amazonense levaram ouro em corrida sênior, e nove categorias de natação feminina e masculina.

“Foi o melhor desempenho de toda a história do TCE-AM nas olimpíadas. Conseguimos o segundo lugar geral, com a maior pontuação que já alcançamos. Ficamos à frente de estados consagrados em edições anteriores, como o Rio Grande do Sul, atual tricampeão, e o Rio de Janeiro. Perdemos apenas para os donos da casa, que tinham mais atletas, mas a difereça foi pouco, então vejo que nosso desempenho foi exepcional”, disse o chefe da delegação do TCE-AM, Vinicius Dantas.

Participação no pódio

A delegação do TCE-AM ainda levou prata em modalidades como vôlei indoor masculino, beach tennis, bocha, corrida, tênis de campo masculino, vôlei de praia masculino e feminino, e categorias de natação.

Também foram premiados com bronze atletas do futebol society, futsal masculino, atletismo, corrida, natação, dominó, tênis feminino, tênis de mesa feminino, e vôlei de praia masculino.

Com informações do TCE-AM