Sessões do Pleno do Tribunal do Amazonas passam a contar com intérprete de Libras

Na abertura da sessão plenária de terça-feira (02/05), a desembargadora Nélia Caminha Jorge, presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, anunciou que a partir de agora os julgamentos do Tribunal Pleno terão interpretação em Libras (Língua Brasileira de Sinais), o que também haverá na transmissão no canal da instituição no YouTube.

Segundo a presidente, todos os eventos do TJAM já possuem esse serviço, que auxilia na promoção da acessibilidade para as pessoas surdas, garantindo uma sociedade mais justa e humana.

Logo em seguida, a desembargadora Onilza Abreu Gerth, presidente da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do TJAM, disse que a instituição realiza hoje o lançamento oficial do serviço dos intérpretes, seguindo orientação do Conselho Nacional de Justiça.

“Como Presidente da Comissão Acessibilidade, me sinto feliz, pois a acessibilidade sempre foi uma pauta importante para esta Corte e nos sentimos orgulhosos de promover o acesso à informação para o público surdo que nos assiste presencialmente no plenário e também no canal do YouTube”.

A Resolução n.º 401/2021 do CNJ dispõe sobre o desenvolvimento de diretrizes de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência nos órgãos do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares, e regulamenta o funcionamento de unidades de acessibilidade e inclusão.

Entre outras iniciativas, a instituição também disponibiliza o curso de Libras, por meio da Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Amazonas. Segundo o desembargador Cezar Luiz Bandiera, diretor da unidade. “A Escola Judicial tem aulas regulares de Libras, com turmas em andamento e constantemente reiniciando turmas, e os horários podem ser flexibilizados para quem tiver interesse nas aulas”, informou o desembargador.

Além do serviço de interpretação em eventos e sessões, o TJAM também disponibiliza um tradutor para Libras no portal www.tjam.jus.br (com ícone à esquerda da tela), possibilitando que pessoas surdas acessem informações e serviços nas plataformas.

Confira a Sessão do Tribunal Plento de terça-feira: https://www.youtube.com/watch?v=9r_GKWkMiU8

Com informações do TJAM