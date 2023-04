PGR discute combate à macrocriminalidade do Rio de Janeiro com ministro Edson Fachin

O procurador-geral da República, Augusto Aras, e a vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, se reuniram com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin, relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 635. A ação trata da limitação da realização de operações policiais em comunidades do Estado do Rio de Janeiro. A reunião ocorreu nesta segunda-feira (24), no STF e, na oportunidade, o PGR demonstrou preocupação com o combate à macrocriminalidade no estado.

Durante o encontro, o ministro apresentou os andamentos da ADPF na Corte. Fachin informou aos membros do Ministério Público Federal que, recentemente, recebeu do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) o relatório de avaliação do Plano de Redução da Letalidade Policial apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro.

Com informações do STF