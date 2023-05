Leilão do TRT-11 (AM/RR) tem vila residencial e outros imóveis que somam R$ 28,6 milhões

Com data marcada para 15 de maio, o novo leilão de imóveis do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR) tem como destaque um condomínio completo, o Residencial Avenida das Torres. Ele está localizado na Rua Agildo Barata, nº 165, esquina com a Rua João Alves, no loteamento Nascente das Águas Claras, bairro Novo Aleixo, na zona norte de Manaus. A vila possui 11 edificações de alvenaria, algumas transformadas em pontos comerciais. A avaliação do imóvel é de R$ 4,7 milhões.

Também serão levados a arremate imóveis do Estaleiro Rio Negro (Erin) avaliados em R$ 2 milhões e da Cooperativa Mista de Desenvolvimento Sustentável do município de Jutaí, distante 751 quilômetros a oeste de Manaus. Os imóveis da cooperativa têm valor de avaliação de R$ 2 milhões.

O Leilão será exclusivamente eletrônico no site do Amazonas Leilões. Sobre os imóveis do Amazonas, mais detalhes sobre as condições e outras informações podem ser acessados pelo telefone (92) 98159-7859. Para os imóveis localizados em Roraima, o contato também é o (92) 98159-7859.

Com informações do TRT-11