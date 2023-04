Indústria da ZFM faz doação de R$ 200 mil à família de trabalhador falecido

A empresa Honda Componentes da Amazônia depositou, em juízo, a quantia de R$ 200 mil para família de supervisor de produção falecido em novembro de 2022. Este valor foi pago como generosidade, em reconhecimento aos 22 anos de serviços prestados pelo trabalhador à Honda. Ele faleceu em decorrência de acidente de trânsito, deixando esposa e dois filhos menores de idade.

Logo após o falecimento do trabalhador, em novembro de 2022, a empresa ajuizou, na Justiça do Trabalho da 11ª Região, uma ação de consignação em pagamento solicitando autorização para o pagamento das verbas rescisórias decorrente do término do contrato de trabalho, no valor de R$ 45.941 mil, bem como a liberação das guias do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), no valor de R$ 310 mil. Em janeiro deste ano, a 7ª Vara do Trabalho de Manaus celebrou um acordo entre as partes envolvidas para o pagamento dos valores à esposa e aos filhos do trabalhador falecido.

Generosidade

Mesmo tendo feito o pagamento de todos os créditos trabalhistas devidos, a empresa depositou mais R$ 200 mil na conta da família. A decisão da Honda surpreendeu as magistradas e os servidores da 7ª Vara do Trabalho de Manaus, pela generosidade, humanidade e respeito ao trabalhador.

“Ao nos depararmos com a honrosa iniciativa da empresa em conceder, por liberalidade, valor financeiro à família do empregado falecido, a Honda Componentes da Amazônia demonstra que não é composta apenas por alicerce de concreto e máquinas, mas de seres humanos colaborativos e generosos, que sabem reconhecer o valor do trabalho prestado por seus empregados, colaboradores, especialmente a dedicação do Sr. Janderlan Macedo Batista, por mais de 22 anos”, afirmou a titular da 7ª Vara do Trabalho de Manaus, juíza do trabalho Edna Maria Fernandes Batista.

Homenagem

Titular da 7ª VTM, juíza Edna Barbosa, e corregedora regional, desdora. Joicilene Portela, entregaram girassóis para representante da empresa e para esposa do trabalhador falecido.No dia 14 de abril, durante a correição ordinária na 7ª VT de Manaus, o TRT da 11ª Região (AM/RR), prestou uma homenagem à empresa Honda. Foi entregue uma muda de girassol aos dirigentes da empresa. Uma muda de girassol também foi entregue à família do supervisor de produção falecido, representado pela sua esposa, como símbolo de resiliência e luz.

Estavam presentes à homenagem a desembargadora Joicilene Jerônimo Portela, corregedora Regional do TRT da 11ª Região; a magistrada Edna Maria Fernandes Barbosa, titular da 7ª VTM; Valdecimar Brito Maciel, diretora de Secretaria da 7ª VTM; Ricardo Marques de Lima, assessor jurídico da Corregedoria Regional; Natasja Deschoolmeester, advogada da empresa; Andrea Lia Takeda, representante da empresa Honda Componentes da Amazônia; a esposa do trabalhador falecido, e servidores do TRT-11.

Com informações do TRT11