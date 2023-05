Demora de julgamentos do massacre no Compaj se justifica pela grande quantidade de acusados

Acusado de ter atuado no massacre do Compaj, no dia 1 de janeiro de 2017, tem liberdade negada pela Corte de Justiça do Amazonas. O habeas corpus havia defendido que entre a data do fato, até o momento da impetração, que se deu em 30 de dezembro de 2022, após o decurso de 5 (cinco) anos sem que o crime tivesse sido julgado, se denotava excesso de prazo. O constrangimento ilegal sob o fundamento do excesso de prazo foi rejeitado pela desembargadora Vânia Maria Marques Marinho.

A relatora invocou as peculiaridades do processo, particularmente complexo, configurado pela existência de 213 acusados por crimes multitudinários, envolvendo homicídios consumados, tentados, prática de tortura, vilipendio a cadáver, dano contra o patrimônio público e outros, que, por si, aferem alta complexidade que não espelham a ausência da razoabilidade ou de proporcionalidade no trato do processo, especialmente porque os acusados se encontram aptos a irem a julgamento pelo Tribunal do Júri.

No processo se relata um total de 213 pessoas envolvidas no massacre cometido por integrantes da facção criminosa (FDN), em 1º de janeiro de 2017, no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). Somente a denúncia contém 110 páginas e as acusações sobre os acusados foram lançadas pela prática de homicídio triplamente qualificado, tortura, vilipêndio de cadáver e associação para o crime. Evidenciou-se o atendimento criminoso de manobras praticadas pela FND, no sistema penitenciário alvo do massacre.

O Tribunal de Justiça destaca que o processo, nessas circunstâncias, é de grande complexidade, e, ante o número longo de acusados, a imposição de se obedecer ao rito do contraditório e da ampla defesa, e outras circunstâncias jurídicas decorrentes dos elementos fáticos e jurídicos processuais, se tenha por justificada a demora na entrega do julgamento dos envolvidos.

Afastou-se, também, qualquer possibilidade de se revogar a prisão preventiva do autor do pedido, paciente na ação de habeas corpus, Janes Nascimento Cruz. Negou-se qualquer possibilidade jurídica de converter a preventiva em medidas cautelares de natureza diversas da prisão. A decisão, com origem na Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, foi proferida em harmonia com posição do Ministério Público do Amazonas.

Processo: 4010242-93.2022.8.04.0000

Leia a decisão:

