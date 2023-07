Condenado por tráfico de drogas em MG é preso nos Estados Unidos

Em decorrência de Difusão Vermelha requerida pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), foi preso pela polícia migratória americana (Immigration and Customs Enforcement – ICE), em 27 de junho, nos Estados Unidos, na cidade da Filadélfia, um homem condenado a nove anos de reclusão pela Justiça, em Ipatinga, no Vale do Aço. Denunciado pelo MPMG, ele foi sentenciado pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas.

O homem deverá, nos próximos meses, ser deportado para o Brasil para cumprir as penas determinadas pela Justiça brasileira. Ele ficará detido, nos EUA, até a conclusão de seu processo de deportação. Segundo apurado, o condenado deixou o Brasil em 2019, não tendo mais retornado, buscando evadir do cumprimento do mandado de prisão expedido contra ele.

Conforme o promotor de Justiça de Ipatinga Jonas Junio Linhares Costa Monteiro, a prisão representa uma vitória no combate à impunidade e na repressão às organizações criminosas de tráfico. “As autoridades brasileiras são capazes de estabelecer parcerias com as autoridades de quaisquer países a fim de buscar a aplicação da Justiça”, afirma.

Além de Jonas Junio, também atuou no caso o promotor de Justiça Samuel Saraiva Cavalcante.

Processo n.º: 0232080-42.2014.8.13.0313

Com informações do MPMG