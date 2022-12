Credenciamento de imprensa para diplomação termina quarta-feira (7)

Termina na próxima quarta-feira (7), às 23h59, o prazo para os veículos de comunicação fazerem o credenciamento para participação na cerimônia de diplomação dos eleitos para a Presidência da República nas Eleições 2022. A solenidade que vai formalizar a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva e de Geraldo Alckmin como presidente e vice-presidente eleitos será às 14h do dia 12 de dezembro no Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os profissionais de imprensa devem preencher um formulário específico para ter acesso ao local. A confirmação ocorrerá pelo e-mail informado no momento da solicitação. As pessoas com pedido aprovado receberão, via endereço eletrônico, detalhes do evento e demais informações sobre os procedimentos que deverão ser adotados na ocasião.

A cerimônia seguirá as recomendações exigidas pelas autoridades sanitárias para garantir a segurança dos participantes, como o uso de máscara de proteção facial e o distanciamento social.

Acesso limitado

A entrada de jornalistas no Plenário do TSE será limitada a três pessoas por emissora de televisão, duas por veículos de mídia digital, agência de notícias ou mídia impressa e uma por emissora de rádio.

As credenciais serão distribuídas conforme o nome do veículo de imprensa. Diferentes veículos de um mesmo grupo de comunicação, do mesmo tipo de mídia e com números de CNPJ diferentes deverão se credenciar com o nome fantasia. Será observado o limite de dois grupos extras de credenciais do mesmo tipo de mídia para diferentes veículos da mesma organização.

As dependências do Tribunal – como o saguão do Plenário, os auditórios e outras áreas fechadas do TSE – não estarão disponíveis para livre acesso dos profissionais credenciados, nem mesmo para gravar passagens. Para isso, serão disponibilizados espaços no térreo do edifício-sede.

Devido ao número limitado de vagas, o TSE reserva-se o direito de restringir o acesso ao espaço, levando em consideração a manutenção do distanciamento social entre os profissionais.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos junto à Secretaria de Comunicação e Multimídia (Secom) do TSE, pelos telefones (61) 3030-7077, 7083, 7541 e 9342. Os interessados podem ainda enviar mensagem para o e-mail [email protected]

Diplomação do presidente da República

Cabe ao TSE diplomar as pessoas eleitas para ocupar os cargos de presidente e vice-presidente da República. A diplomação é uma cerimônia organizada pela Justiça Eleitoral para formalizar a escolha da pessoa eleita pela maioria das brasileiras e dos brasileiros nas urnas. Durante o evento, que marca o encerramento do processo eleitoral, serão entregues a Lula e a Alckmin os respectivos diplomas assinados pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes.

Com o ato, os candidatos eleitos se habilitam ao exercício dos mandatos. A entrega dos documentos acontece após o término do pleito, a apuração dos votos e o vencimento dos prazos de questionamento e de processamento do resultado da votação.

Com informações do TST