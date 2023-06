Prova para residência do TCE-AM recebeu mais de 800 candidatos

Oitocentos e noventa e oito candidatos – de um total de 1.361 candidatos – fizeram as provas do Processo Seletivo para Residência Jurídica e Contábil do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) com 30 vagas, sendo 20 para a área de direito e dez para contabilidade. O certame aconteceu na Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (EST/UEA). A abstenção foi de 34% (463 candidatos).

Abertos às 7h, os portões permaneceram assim até o horário determinado no edital para o fechamento, pontualmente às 8h. Já nas salas de aula, os candidatos receberam as últimas orientações e tiveram autorização para iniciar as provas às 8h30.

Os candidatos tiveram 4 horas exclusivas para a realização das questões que avaliam seus conhecimentos e habilidades nas respectivas áreas de atuação, seja jurídica, com 20 vagas disponíveis, ou contábil, que terá dez vagas disponíveis.

Ao todo, 38 salas da EST foram utilizadas para a realização das provas. Devido a uma alta quantidade de Pessoas Com Deficiência (PcD) inscritos, a comissão de realização do certame separou cinco salas adaptadas para os candidatos, inclusive com a participação de fiscais que podem auxiliar na realização da prova, com leitura falada para deficientes visuais, entre outros.

Os aprovados terão direito a uma bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 3 mil, durante a duração mínima de 24 meses, podendo ser renovada por mais 12 meses.

As atividades práticas serão realizadas de segunda a sexta-feira, nos turnos matutino ou vespertino, com uma carga horária diária de cinco horas.

O resultado preliminar das provas objetivas devem ser publicados no dia 20 de junho. Já o resultado final do certame será publicado no dia 03 de agosto. Todos os resultados serão divulgados via Diário Oficial Eletrônico (DOE) e pelo site e redes sociais do TCE-AM.

Com informações do TCEAM