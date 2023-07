Prazo para isenção no Exame de Seleção para Residência Profissional do MPAM vai até hoje (9/7)

A Comissão do I Exame de Seleção para o Credenciamento de Residentes de Direito do Ministério Público do Estado do Amazonas informa que o prazo para solicitar isenção no I Exame de Seleção para o Programa de Residência Profissional prorrogado até hoje, (9/7), domingo.

A decisão foi tomada devido à interrupção do funcionamento dos sistemas de informação da Procuradoria-Geral de Justiça devido à manutenção de rede elétrica realizada pela concessionária de energia, nos dias 6/7 e 7/7, que afetou a operação dos sistemas do MPAM e impossibilitou que os candidatos realizassem suas inscrições dentro do prazo inicialmente estabelecido. O resultado dos pedidos de isenção será divulgado no dia 11/7.

As inscrições seguem normalmente até o dia 17/7.

As inscrições para o Processo estão abertas no período de 3/7 a 17/7 de 2023. Os candidatos interessados devem se cadastrar na plataforma EAD MPAM para realizar sua inscrição. Para mais informações e dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone 3655-0753.

Com informações do MPAM