Concurso para Magistrados tem etapas preparativas avançadas no Amazonas

Na última reunião dos integrantes da Comissão Organizadora do Concurso para a Magistratura do Judiciário do Amazonas (COCM/TJAM) foram examinados os termos do Estudo Técnico Preliminar (ETP), bem como os do Termo de Referência (TR), documentos necessários para a contratação da empresa especializada que será responsável pela realização do certame. Ao final dos debates, os documentos foram aprovados à unanimidade.



Esta foi a sétima reunião da comissão, realizada na manhã desta quinta-feira no formato híbrido – com parte dos integrantes participando presencialmente, na sede do Poder Judiciário em Manaus, e outros membros, de forma virtual.



O presidente da Comissão, desembargador Jomar Ricardo Saunders Fernandes, explicou que a COCM está atuando no sentido de conduzir os trabalhos de forma célere, diante da premente necessidade de provimento das vagas em aberto e do benefício que a realização do concurso trará para a instituição e para o jurisdicionado.



Disse, ainda, que os procedimentos administrativos em que tramitam os atos praticados pela Comissão foram encaminhados à Secretaria de Compras e Operações (Secop/TJAM) para o prosseguimento das demais providências que sucedem à efetiva contratação.



O último concurso público realizado para o provimento de vagas de juiz substituto de carreira no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) foi aberto no ano de 2015 e homologado em 2017. O número de vagas que constará no edital ainda será confirmado pela Comissão. Por enquanto, ainda não há data definida para o lançamento do certame.

Fonte: TJAM