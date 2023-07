Em Coari, Defensoria ingressa com ação para que aluno com TDAH tenha apoio especializado

O Polo de Coari da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) ingressou, no início desta semana, com uma ação na Justiça para garantir a uma criança de nove anos, diagnosticada com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), o direito de acompanhamento profissional nas atividades escolares.

O aluno, matriculado na rede estadual de ensino, em Coari, apresenta inúmeras dificuldades para executar as tarefas pedagógicas propostas em sala de aula, e necessita do apoio para melhorar o desempenho, conforme apontado em relatório psicológico e laudo médico.

“A criança possui muita dificuldade em copiar os assuntos do quadro, só chegou a escrever duas linhas no decorrer de todo ano letivo, sendo que apenas desenha durante as aulas”, explicou o defensor público Thiago Cordeiro, responsável pela ação.

Conforme consta na ação civil pública, um pedido de apoio especializado para o aluno já havia sido feito ao poder público, mas foi negado, sob a justificativa de que apenas estudantes com dificuldades de locomoção, higiene e alimentação teriam o direito ao auxílio.

“A ausência do profissional de apoio para auxiliar esse estudante vem inviabilizando a permanência do mesmo na escola, o que consiste em hipótese flagrante de violação do direito fundamental à educação, assim como dos princípios constitucionais da Proteção Integral da Criança e da Igualdade”, diz trecho da ação.

O processo está tramitando no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) e aguarda manifestação do juízo competente.

Com informações da DPE-AM