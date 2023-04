Policial suspeito de homicídio tem prisão preventiva decretada no Rio

A Justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão preventiva do policial penal Marcelo de Lima, preso em flagrante por um homicídio e uma tentativa de assassinato, em um bar do Rio de Janeiro, na noite do último sábado (1º). A decretação ocorreu durante audiência de custódia realizada no domingo (2).

Ele é suspeito de ter assassinado o cinegrafista Thiago Leonel Fernandes da Motta e de ter tentado matar Bruno Tonini Moura, que ficou ferido e foi encaminhado a um hospital.

Os crimes ocorreram durante briga em um bar nas proximidades do estádio do Maracanã, onde Flamengo e Fluminense disputaram a primeira partida da final do Campeonato Carioca, sábado à noite. O Flamengo venceu o Flu por 2×0.

O pedido de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva foi pedido pelo Ministério Público.

O juiz Bruno Rodrigues Pinto, que decretou a prisão, considerou a periculosidade de Marcelo de Lima para mantê-lo preso. Segundo o magistrado, não há, até o momento, elementos que comprovem que o policial penal, que estava de folga, agiu em legítima defesa.

Segundo a Justiça, testemunhas afirmaram que o suspeito ainda tentou fugir do local depois dos crimes, mas foi rendido e preso por policiais militares.