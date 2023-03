Lula acumula desgastes sobre suas assertivas sobre Sérgio Moro

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em nada andou bem sobre conclusões que fez sobre o ex-juiz da Lava Jato e atual Senador da República Sérgio Moro. Primeiro o presidente falou sobre uma possível vingança, que, para se sentir bem, somente seria definido se ‘fodesse’ o juiz que o condenou. Ao depois, o presidente da República, após as operações da Polícia Federal, nesta semana, falou que um possível atentado ao Senador seria apenas uma ‘armação’.

Para políticos próximos ao presidente, a fala de Lula somente fortaleceu o Senador na posição de antagonista, como se coloca, por ser forte opositor do presidente da República. Moro chegou a pedir decência de Lula.

Políticos de oposição tentaram associar a fala de Lula sobre Sérgio Moro com a ação da polícia, que foi necessária no dia posterior às declarações do presidente sobre o seu desejo de vingança contra o juiz que o condenou.

“Investigação essa que é tão séria que foi feita em defesa da vida e da integridade de um senador de oposição ao nosso governo. Não se pode pegar isoladamente uma declaração de ontem, ontem literalmente, e vincular a uma investigação que tem meses”, declarou Flávio Dino no dia em que os opositores, nesta semana, começaram a usar os fatos em munição contra o presidente.