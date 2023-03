Alckmin adota tom diverso de Lula sobre operação da Federal para conter crime contra Sérgio Moro

O Vice-Presidente da República, Geraldo Alckmin, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falar em armação sobre um possível plano criminoso contra Sérgio Moro, adotou um tom diferente e registrou que as autoridades envolvidas tiveram um papel exemplar na operação realizada com o desmonte de um plano do PCC para assassinar autoridades.

“Parabéns ao Ministério Público de São Paulo, ao Ministério da Justiça e à Polícia Federal por esse importante trabalho. E parabéns aos profissionais da segurança pública, policiais e agentes penitenciários de todo o Brasil, que dedicam as suas vidas a tornar o nosso país seguro”, arrematou Alckmin.

O Senador Sérgio Moro, ante todas essas circunstâncias, aproveitou e alfinetou o presidente, e escreveu em suas redes sociais: “Gostaria de entender porque um dos criminosos do PCC, investigado no plano de sequestro e assassinato, utilizava como endereço o de e-mail lulalivre1063”.