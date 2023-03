Sérgio Moro contra-ataca e questiona e-mail ‘lulalivre’ ligado a membro do PCC

Depois do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ‘atacar’ Sérgio Moro, por mais de uma vez, na semana passada, a primeira ao manifestar desejo de vingança contra o juiz que o condenou e, a segunda, afirmando que seria armação de Moro ter sido alvo do PCC, fato que se evidenciou em operação da Polícia Federal, foi a vez do Senador contra-atacar. Moro questionou o uso do e-mail ‘[email protected]’ usado por integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, que teria planejado sequestrar e matar o ex-juiz da Lava Jato.

“Gostaria de entender poque um dos criminosos do PCC, investigado no plano de sequestro e assassinato, utilizava como endereço de e-mail lulalivre1063?, indagou Moro em registro nas suas redes socias. O e-mail constou em registro de apontamentos e outros dados que foram apreendidos pela Polícia Federal e foram entregues à Justiça Federal.