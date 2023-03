Senado não está disposto a embarcar nos arroubos de Lula à respeito de Campos Neto

Depois que o Comitê de Política Monetária manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano, no dia seguinte, o Presidente Lula disse que Roberto Campos Neto não cumpre a lei. Também afirmou que o Senado precisaria cuidar desse cidadão, se referindo ao presidente do Banco Central. O Senado não está disposto a embarcar nos arroubos do presidente.

No que pese a pressão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra o presidente do Banco Central, os senadores descartam fazer uma ofensiva contra Roberto Campos Neto, e partiram para ‘ataques’ junto ao Governo, com a cobrança de uma âncora fiscal com vista à redução da taxa de juros.

O que o Senado adotou, até então, foi uma política de amistosidade com Campos Neto, e o convidou para que explique porque a taxa básica de juros está sendo mantida em altos valores, atualmente de 13,75% ao ano, considerada a maior desde 2017.

O Senado registra, de então, que não vai haver pressão sobre o presidente do Banco Central, até porque Neto já demonstrou que não cede à pressão com a manutenção das taxas de juros no atual patamar. A permanência de Campos Neto na presidência do BC nada tem a ver com o humor do Senado, divulgou-se.