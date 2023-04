Acusado de roubar motocicleta é condenado a mais de 13 anos de reclusão

Sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Velho-RO condenou Carlos Henrique Trindade Rocha, por roubar, com a utilização de um revólver calibre 38, juntamente com outra pessoa não identificada, uma motocicleta, assim como demais pertences de um homem que trafegava na Rua América Central, Bairro Três Marias, em Porto Velho. O acusado foi condenado pelos crimes de roubo, porte de arma ilegal e concurso de pessoas; somados com o agravamento do seu histórico criminal. A pena a cumprir, inicialmente, em regime fechado, é de 13 anos, 10 meses e 13 dias de reclusão. O réu está preso.

O caso

O roubo do veículo aconteceu no dia 7 de outubro de 2022, porém a prisão do acusado, recuperação do veículo, assim como apreensão da arma usada no assalto, ocorreu uma semana depois, na Rua Pirituba com Lady Diana, no Bairro Marcos Freire. A prisão foi durante uma abordagem policial ao acusado, o qual, ao ver a viatura em patrulhamento, tentou fugir em atitude suspeita. Ao ser preso, confessou os crimes.

A sentença narra que o acusado busca o lucro fácil por meio de atos criminosos, pois seus antecedentes criminais mostram que já tem quatro condenações, sendo uma delas posterior ao roubo da motocicleta. Dentre essas condenações, três já transitaram em julgado (não cabe mais recurso de apelação), inclusive existe uma penalidade que está com a execução em curso (n. 0006335-42.2016.8.22.0501), com o restante da pena a cumprir de 13 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão.

A sentença foi publicada no Diário da Justiça do dia 19 de abril de 2023.

Ação Penal n. 7075291-26.2022.8.22.0001

Com informações do TJ-RO