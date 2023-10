Paciente derrubado da mesa de cirurgia por negligência médica deve ser indenizado, diz Justiça

Por conduta inapropriada de profissionais da saúde no hospital Francisca Mendes, que, segundo a decisão judicial, inequivocamente, ocasionaram a queda do paciente, no momento da anestesia, dentro do centro cirúrgico, com consequente contusão na região central da face da vítima, autor do pedido, deve o Estado compensar os danos sofridos.

Com essa premissa a Corte de Justiça do Amazonas manteve decisão do Juiz Leoney Figliuolo, da Vara da Fazeda Pública, julgando improcedente recurso do ente estatal, cujo acórdão foi publicado no dia de ontem, 27.10.2023. Reafirmou-se que pele evento danoso o autor deverá receber, a título de compensação pelos danos sofridos, o valor de R$ 20 mil.

O fato ocorreu em 2019 e a sentença foi editada em março deste ano. O Estado recorreu da condenação. Na decisão, Figliuolo considerou provado que, ao ser internado no hospital Francisca Mendes para se submeter a uma varizectomia, por falta de cuidado médico, o paciente/autor sofreu acidente corto-contuso em região frontal devido a uma queda durante o procedimento, que foi suspenso, na medida em que a vítima teve que ser submetida a uma sutura.

“Em que pese o Hospital ser uma Fundação Pública, com personalidade jurídica própria e sujeito a direitos e deveres, a Administração Direta é responsável pela supervisão finalística daquele,motivo pelo qual pode ser responsabilizada pela má-prestação dos serviços decorrentes da ausência ou insuficiência de fiscalização”, fundamentou a decisão.

“É evidente o dano moral, caracterizado pela dor esofrimento que atingiram aquele, interferindo no seu equilíbrio emocional, um abalo psíquico que ultrapassa a normalidade, de modo que a quantia de R$20.000,00(vinte mil reais), arbitrada em primeiro grau, mostra-se proporcional ao caso dos autos”, dispôs João de Jesus Abdala Simões, Desembargador-Relator, em registro de voto condutor do Acórdão .