Mulher separada antes da morte do companheiro e não dependente fica sem a pensão

Se a união cessou porque houve a separação de fato com o companheiro com o qual viveu em estado de casada não cabe direito à pensão por morte ante a ausência da qualidade de dependente em relação ao ex-convivente que faleceu, mormente se não comprovada a dependência econômica do falecido segurado. Com essas ordálias o Desembargador Yedo Simões de Oliveira negou recurso à autora que pretendeu, sem êxito, mudar a decisão do Juiz Leoney Figliuolo Harraquian, do 2ª Vara da Fazenda Púbica, que negou o pedido de pensionamento contra a AmazonPrev.

No exame da ação, em primeiro grau, Harraquian verificou que a autora, de fato, viveu em união estável com o de cujus, mas o requerimento não poderia ser atendido, para o benefício da pensão, porque o estado de casada da autora havia se encerrado antes da morte do falecido com o qual conviveu.

“Na condição de ex-companheira, mister a comprovação da dependência econômica – o que não foi demonstrado nos autos”, ponderou o juiz em sua decisão. Inconformada, a autora recorreu. No recurso, alegou que somente comprovou a convivência do estado de casada apenas até o período que correspondeu a dois anos antes da morte do ex-companheiro.

Ao examinar o recurso, Yedo Simões relatou que a concessão do benefício de pensão por morte depende do preenchimento de alguns requisitos, entre estes a demonstração da qualidade da condição de quem objetiva a pensão. No caso se comprovou o estado de ex-companheiro, porque a separação de fato se deu antes da morte do pretenso instituidor da pensão.

Ocorre que, a relação conjugal da autora não perdurou até o óbito da falecido funcionário. Com o rompimento do convívio conjugal, houve o desaparecimento de causa jurídica instituidora da pensão. Noutro giro, a autora não comprovou ser credora de alimentos do funcionário falecido, não se comprovando a dependência econômica. Recurso Negado.

