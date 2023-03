MPAM inaugura sede própria do Ministério Público em Maués

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) inaugurará, na tarde deste sábado (1º/4), às 16h, o prédio que sediará as duas promotorias de Justiça de Maués. A cerimônia contará com a presença do Procurador-Geral de Justiça do Amazonas, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, e demais autoridades municipais.

Para atender aos 66.159 mil habitantes de Maués (IBGE, 2021), o MPAM mantém duas promotorias de Justiça, nas quais os promotores de Justiça Míriam Figueiredo da Silveira e Sérgio Roberto Martins Verçosa atuam.

