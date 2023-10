Homem é condenado a 15 anos por facada em dona de bar que proibiu venda de drogas

O Conselho de Sentença da Vara do Tribunal do Júri da comarca da Capital condenou nesta quinta-feira (26) um homem por tentativa de homicídio duplamente qualificada, pelo motivo torpe e por dificultar a defesa da vítima. O crime teve por vítima uma comerciante. O réu foi sentenciado à pena de 15 anos, um mês e 10 dias de reclusão, em regime fechado. Com outras três condenações por roubo e uma pelo crime de tráfico de drogas, o juiz Mônani Menine Pereira negou ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Segundo a denúncia do Ministério Público, no dia 28 de dezembro de 2021, por volta das 21h45min, na rua Francisco Tolentino, no Centro de Florianópolis, o acusado desferiu uma facada próximo ao coração da comerciante. O homem era cliente do bar e queria vender drogas no local. Quando foi impedido pela comerciante, o acusado ameaçou dar uma facada e, realmente, executou a ameaça.

“Vejo, que (nome do réu) possui três condenações definitivas por roubo e uma por tráfico de entorpecentes o que demonstra condutas delitivas reiteradas do respectivo. Além disso, perpetrou o crime aqui apurado enquanto cumpria pena em regime aberto, o que evidencia total indiferença ao caráter ressocializador da mesma, bem como demonstra necessidade da medida para garantia da ordem pública”, anotou o magistrado em sua sentença (5018231-09.2022.8.24.0023).

Com informações do TJ-SC