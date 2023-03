Médico ministra dosagem tranquilizante na própria mulher, faz sexo e Polícia identifica estupro

Um médico, no Rio de Janeiro, é acusado de ministrar super dosagem de tranquilizante na própria mulher e, para a Polícia, o objetivo foi o de diminuir a capacidade de resistência da vítima para estuprá-la. Os fatos foram evidenciados em decorrência da operação Átria, realizada pela Polícia Civil de todo o país.

O médico preso tem 44 anos de idade, e segundo a Polícia, ele aplicava alta dosagem de calmantes na própria para diminuir sua capacidade de resistência para cometer os abusos sexuais. O médico foi preso em caso, que fica no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá.

A Operação Átria visa combater e prevenir crimes de violência contra a mulher em razão do gênero e é coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública e articulada com as secretarias estaduais de segurança, sendo realizada pelas Policias Civis de todas as unidades de federação do Brasil.