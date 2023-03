Gabriela Hardt reafirma gravidade dos fatos sobre plano contra Moro e mantém prisão de investigados

A Juíza Federal Gabriela Hardt, da 9ª Vara Federal de Curitiba decidiu, no dia de ontem, domingo, manter a prisão de dois membros do PCC em prisão temporária. Cuidam-se de Reginaldo Oliveira de Souza, o Re, e Valter Lima Nascimento, o Guinho, que permanecerão mais cinco dias detidos. Ambos estão envolvidos no ‘plano’ para matar autoridades, dentre os quais, o Senador Sérgio Moro, do Paraná. Os crimes investigados são os de extorsão mediante sequestro e organização criminosa- o PCC- voltada para a prática de crime hediondo ou equiparado.

A manutenção das prisões temporárias dos dois investigados, segundo a decisão, mostrou-se indispensável às investigações, dada a proeminência e relevância dos investigados dentro da facção criminosa investigada e a gravidade dos fatos narrados contra autoridades, entre as quais, Sérgio Moro.

Evitar a destruição de provas, a coação e até mesmo ameaças à integridade de testemunhas, bem como impedir a fuga dos envolvidos, auxiliando a colheita de provas e interrompendo práticas delitivas, consistiram em fundamentos adotadas pela magistrada para manter a medida constritiva de liberdade.

“Há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de prisão, porquanto o decreto de custódia temporária salientou a existência de elementos comprobatórios da participação dos investigados em organização criminosa bem estruturada e em pleno funcionamento, voltada a planejar e executar atos criminosos contra o Senador Sérgio Moro e seus familiares. Mais uma vez, não há como questionar a gravidade dos fatos, editou a decisão.